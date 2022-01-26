Идея геленджикского завода продавать «блокадный» хлеб вызвала недоумение у россиян

Хлебозавод в Геленджике объявил о продаже «блокадного» хлеба. Однако жители России не оценили инициативу и раскритиковали ее в Сети.

Как рассказал производитель, рецептура изделия максимально приближена к той, что была в годы Великой Отечественной войны. Партию таких буханок собирались отправить в магазины 25 января и продавать за 52 рубля. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте предприятия.

После обрушившейся на завод критики разработчики заявили, что изготовить «блокадный» хлеб попросили горожане. Затем сообщили, что продавать хлеб не станут, чтобы не задеть чувства людей, переживших блокаду.

Напомним, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2022 года Российский Союз ветеранов и Фонд Андрея Кончаловского организуют Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде».