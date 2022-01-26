«МК»: взрыв в салоне воронежской маршрутки могли устроить выходцы с Украины

Взрыв в салоне пассажирского автобуса в Воронеже могли устроить выходцы из Украины. Предположительно, это было совершено с целью дестабилизировать обстановку в регионе.

По данным источника mk.ru, личности всех подозреваемых уже установлены — они приехали в Россию и покинули страну по своим иностранным паспортам. Отмечается, что местным спецслужбам передавали информацию о возможной активности диверсионной группы.

Трагедия произошла 12 августа 2021 года. В салоне стоявшего на остановке «Плехановская» автобуса прогремел взрыв, два человека погибли.