МИД Нидерландов предложил России вернуться к консультациям по делу MH17

Амстердам в очередной раз предлагает Москве принять участие в трехсторонних консультациях по делу о крушении Boeing-777 в 2014 году, заявила координатор оперативной группы по MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст.

Она выступила на заседании Европейского суда по правам человека. Встреча началась 26 января, она посвящена жалобам Нидерландов и Украины против России. Первое заседание касается приемлемости обращения Амстердама и Киева.

«Мы открыты к любым модальностям, которые могли бы помочь найти решение. В этой связи мы хотим повторить свой призыв России вернуться к трехсторонним консультациям (по MH17. — Прим. ред.)», — заявила ван Хейст.

Ранее уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов подчеркивал, что Москва предоставляла материалы по делу Нидерландам. Однако Амстердам не стал их использовать, сообщил он.