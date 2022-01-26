Экс-тренер «Вердера» отстранен от футбола за фальшивый сертификат о вакцинации от COVID-19

Бывший тренер «Вердера» Маркус Анфанг отстранен от футбольной деятельности сроком на год за поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Союз принял такое решение из-за использования специалистом поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Также Анфанг должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. DFB дисквалифицировал на девять месяцев и бывшего помощника Анфанга в «Вердере» Флориана Юнге. Кроме того, последний должен выплатить 3 тысячи евро.

Сроки дисквалификации тренеров начинаются с 20 ноября прошлого года. В начале лета 2022 года отстранение будет приостановлено, а специалисты будут находиться на испытательном сроке до конца июня 2023 года.