После всех выходок украинской стороны Германия относится к Киеву, как к «психованному ребенку», считает известный медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий.

Он подверг резкой критике руководство Украины за хамство и наглость в отношении партнеров из ФРГ. По его словам, Берлин продолжит делать вид, что ничего не было. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом «Взгляд». Так блогер поставил Киев в неловкое положение после дерзкого выпада в отношении Германии.

«Но при этом внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», — подчеркнул Шарий.

Прежде всего, отметил эксперт, речь идет о после Украины в Берлине Андрее Мельнике, который регулярно выступает с какими-то требованиями. Шарий добавил, что поведение дипломата только провоцирует рост недовольства среди немецких политиков, ничуть не помогая Киеву добиться нужного результата. Однако это является ничем иным, как государственной политикой Украины, которая многим уже надоела.

Ранее политолог Александр Сосновский рассказал, что ситуация вокруг России и Украины может стать причиной раскола в обществе и политической элите ФРГ. Опросы общественности показывают, что большинство немцев выступают против «конфронтации» Германии с РФ, сообщал телеканал «360».