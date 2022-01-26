В Крыму снимут ограничения на льготный проезд для невакцинированных от COVID-19

Ограничения на льготный проезд в общественном транспорте Крыма для невакцинированных пассажиров будут отменены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Для пассажиров старше 60 лет в Крыму ранее было введено ограничение льготного проезда в общественном транспорте. С 15 декабря 2021 года льготу вернули для прошедших процедуру вакцинации от коронавируса.

Начиная с 28 января 2022 года в регионе отменят ограничения на льготный проезд в общественном транспорте и для невакцинированных пассажиров. Об этом в среду, 26 января, сообщил глава республики.

«Многие вынужденно все равно ездят. Возвращаем [льготы] только по проезду. Указ сегодня подпишу, с пятницы, получается, будет действовать. Ограничения по льготному проезду все снимаем», — сообщил Аксенов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в Крыму было выявлено 330 новых пациентов с коронавирусом. Госпитализировано 105 пациентов.