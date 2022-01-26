Ищенко предсказал Польше судьбу Украины из-за неверной ставки на США

Польша может не бояться, что ее в очередной раз разделят между собой соседние большие страны. Однако ее будущее может оказаться гораздо хуже этого сценария.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Для начала эксперт напомнил, что Польша за свою историю пережила пять разделов, первые три из которых пришлись на годы царствования российской императрицы Екатерины II, четвертый произошел в 1815 году, когда большая часть Польши по итогам Венского конгресса вошла в состав Российской империи, а пятый – в 1939 году.

Шестого раздела Польши, по мнению Ищенко не произойдет, так как подобное решение ничего не даст ни России, ни Германии.

«Теоретически вероятность существует, но думаю, что она минимальна, потому что сейчас ни Россия, ни Германия не находятся в том состоянии, чтобы желать подобного раздела, и чтобы он для них что-то решал», — считает Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

При этом политолог отмечает, что раздел между двумя странами, не самое худшее, что может случится с Польшей, так как ее дальнейшая судьба может быть просто ужасной, если страна пойдет по пути Украины, территорию которой все в мире уде считают нестабильной и опасной зоной, и последовательно ее обходят.

А такой вариант развития событий для Польши становится все более реальным, так как Варшава за последние годы, сделав ставку на дружбу с Соединенными Штатами Америки, испортила отношения со всеми крупными соседями.

«С Польшей сейчас обойдутся значительно хуже – с ней произойдет то же самое, что случилось с Украиной. Ее просто обойдут – политически, экономически, финансово – и оставят прозябать на обочине истории. Поляки, которые пока что принимают на клубнике украинцев, сами поедут на клубнику или картошку в Белоруссию или Германию. Куда возьмут», — предсказал Ищенко.

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Еще в конце декабря, добавил политолог, через Польшу фактически остановлены поставки российского газа в Европу. Хотя заключенный между Польшей и «Газпромом» транзитный контракт действует до ноября, но Варшава уже не раз заявляла, что не собирается его продлевать. Но при этом потребность поляков в российском газе по-прежнему составляет 10 миллиардов кубометров в год, так как Польша в условиях роста потребления испытывает проблемы с собственной добычей голубого топлива и сложности с заполнением нового газопровода Baltic Pipe. В результате стране приходится поставлять российский газ реверсом из Германии.