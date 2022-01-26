Агент Сафонов раскритиковал трансферную политику «Локомотива»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о трансферной кампании московского клуба «Локомотив».

По его мнению, сложно понять, что творится в столичном клубе, поскольку никакой логики в действиях руководства «железнодорожников» нет.

«Сплошной финансовый "сенокос", не имеющий отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в "Спартаке" поработал — там его до сих пор вспоминают. "Локо" наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход», — раскритиковал Сафонов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Агент также отметил, что трансферная неразбериха негативно сказывается на команде, разрушая ее микроклимат.

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России сезона-2021/22 на шестом месте, в активе столичной команды 28 набранных очков. Лидером турнирной таблицы является «Зенит» — 38 очков.