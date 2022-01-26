Илья Авербух поддержал Михаила Коляду, который пропустит зимнюю Олимпиаду

Продюсер и экс-фигурист Илья Авербух выразил поддержку коллеге Михаилу Коляде, который пропустит Олимпийские игры в Пекине.

Авербух посвятил фигуристу целый пост в своем Instagram-аккаунте. Под фотографией серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании он написал слова поддержки и заявил, что Коляда — талантливый спортсмен.

«Спортивная жизнь — это череда бесконечных взлетов и падений. Представляю, как ты мечтал поехать на эту Олимпиаду и показать максимум того, что ты можешь. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось», — отметил экс-фигурист.

Авербух также пожелал спортсмену продолжать идти вперед, так как уверен — впереди у него много вызовов и побед. Подписчики продюсера разделили мнение своего кумира и в комментариях под публикацией тоже поддержали спортсмена.

«Михаил — уникальный фигурист!»; «Терпения тебе, Миша»; «Так Мишу хотелось увидеть! Удачи ему и побед в будущем!» — написали фанаты.

Напомним, Коляда заразился коронавирусной инфекцией перед вылетом на сборы в Красноярск. Накануне он почувствовал себя плохо, после чего ПЦР-тест показал положительный результат.