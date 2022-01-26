Союз Соединенных Штатов и Евросоюза дал серьезную трещину из-за РФ. Об этом заявил политолог, научный сотрудник Центра синкретических исследований Пол Антонопулос.

Политолог сделал неожиданное признание о камне преткновения между США и ЕС. Им, по его мнению, является российское государство. «ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела статью научного сотрудника.

Антонопулос обратил внимание на то, что США и Великобритания вместе с Польшей и балтийскими соратниками выступают за продолжение эскалации напряжения на территории Украины. Однако, как отметил политолог, остальная часть ЕС не поддерживает их в этом. Более того, она призывает к разрешению украинского кризиса при помощи дипломатии, подчеркнул эксперт.

По словам Антонопулоса, усиление напряжения на Украине не принесет ЕС никакой пользы. Что же касается Вашингтона и Лондона, то подобное развитие событий не нанесет им существенный урон, объяснил он. Именно поэтому раскол в объединении продолжит увеличиваться, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ настроена враждебно по отношению к России. К соответствующему выводу пришел политолог Михаил Погребинский.