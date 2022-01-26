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Правительство Ростовской области приостановило оказание плановой медицинской помощи

Общество
Правительство Ростовской области приостановило оказание плановой медицинской помощи

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил список изменений, вносимых в постановление правительства региона. Они касаются введения новых мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Согласно тексту документа, на территории Ростовской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, вводится запрет на проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Отмечается, что новые ограничения вступят в силу с 29 января и будут действовать до 28 февраля включительно.

«На месяц приостановлено оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента», — говорится в тексте сообщения регионального правительства.

С момента начала пандемии в Ростовской области было зафиксировано 207 244 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки медицинские специалисты выявили 1029 случаев заболевания.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу. Сделать прививку от COVID-19 можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации.

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