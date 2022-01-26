Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в Петербурге в феврале составит 50%

Трибуны в Санкт-Петербурге будут заполнены на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

С 5 по 13 февраля в «Сибур Арене» пройдет теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не все болельщики смогут попасть на мероприятие.

Помимо теннисного турнира, в Северной столице состоятся матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи чемпионата Высшей лиги по хоккею.

Хотя на трибуны допускается половина от возможного числа зрителей, посетители должны иметь QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание. Кроме того, до 13 февраля действует запрет на посещение спортивных мероприятий несовершеннолетними, заключил Пиотровский в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки в Северной столице были инфицированы коронавирусом более десяти тысяч человек. Немалое число случаев приходится на омикрон-штамм. Удручающие цифры противоречат заявлениям губернатора Петербурга Александра Беглова о достижении коллективного иммунитета в январе текущего года.