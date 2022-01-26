Игорь Саруханов бросил пить после развода с шестой женой

Певец и продюсер легендарной группы «Круг» Игорь Саруханов рассказал о шестом по счету разводе и отказе от вредных привычек.

По словам артиста, с бывшей женой, которая младше его на 19 лет и воспитывает от него ребенка, они остались друзьями. Также Саруханов является отцом старшей дочери женщины. Сейчас дети живут с матерью и ее новым мужем, но регулярно встречаются с отцом.

«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе», — заявил Саруханов Пятому каналу.

Также певец рассказал, что в последнее время он отказался от алкоголя и начал придерживаться здорового питания. В данный момент артист готовит выпуск нового альбома и продолжает продюсировать группу «Круг», которая воссоединилась под его началом около года назад.

Ранее Саруханов был женат на акробатке Ольге Татаренко, археологе Нине, певице Анжеле, дизайнере Лене Ленской и актрисе Екатерине Голубевой.