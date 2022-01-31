Daily Express перечислила шесть стран, которые встанут на сторону РФ в случае войны на Украине

Из-за роста политической напряженности в Восточной Европе многие западные страны ожидают, что президент РФ Владимир Путин начнет войну с НАТО, утверждает издание Daily Express, перечисляя в своей статье страны, которые будут на стороне России в случае открытого конфликта.

Президент США Джо Байден заявил: если Россия нападет на Украину, то это будет «крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны», добавив, что это «изменит мир». Авторы статьи усмотрели в высказывании американского президента гарантию того, что войска НАТО всерьез будут защищать Украину.

Однако Россия вовсе не одинока и способна дать Альянсу достойный отпор, утверждают аналитики Daily Express. В этом ей поможет Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая сформирована из бывших советских республик, связанных между собой близким историческим и культурным прошлым. Шесть стран, входящих в ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) обязаны защищать друг друга в случае нападения вражеских сил.

пресс-служба Минобороны РФ /

Наглядным примером успешного военного сотрудничества служат январские события в Казахстане, когда организация направила войска в республику, чтобы помочь правительству навести порядок после массовых протестов.

Но не стоит забывать и про коммунистическую Кубу, с которой Россия имеет долгую историю дружбы, напоминают авторы статьи. Например, недавно президент островного государства Мигель Диас-Канель обсудил «стратегическое партнерство» с Путиным. Это вызвало серьезные опасения у западных СМИ о том, что Куба может встать на сторону Москвы в конфликте, позволив русским развернуть войска прямо «под носом» США.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Подлило масло в огонь и заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который не смог «ни подтвердить, ни исключить» возможность отправки Россией на Кубу российских войск, если Запад не прислушается к Москве.

Ранее автор американского издания The American Conservative Сохраб Ахмари в своей статье признал, что слова Путина о деградации Запада оказались истинной.