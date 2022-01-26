Политолог Рар: американцы боятся, что Берлин начнет собственную игру с Россией

Североатлантический Альянс боится, что Германия может начать собственную игру с Россией, тем более, что в декабре 2021 года группа немецких военных и экспертов по безопасности призвала правительство ФРГ и Европу принять российскую точку зрения и наладить контакт с Москвой.

Об этом в беседе с телеканалом РЕН.тв рассказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, это обращение произвело в стране много шума и вызвало резкую реакцию антироссийски настроенных политиков, особенно партии «Зеленые».

«В декабре этого года группа немецких военных, экспертов по безопасности… Они опубликовали первое письмо — призыв к немецкому правительству и к европейцам попытаться пойти на деэскалацию с Россией. Принять российскую точку зрения. И попытаться через переговоры в том числе… договориться о проектировке системы российской безопасности», — рассказал Рар.

Ответное письмо, выражая точку зрения противников сближения с Россией, организовал немецкий политолог, «работающий в Киеве», Андреас Умланд.

В этом письме было изложено обращение к властям Германии с призывом говорить с Россией «предельно жестко», помнить, что Россия – «агрессор», и не верить ни ее словам, ни поступкам.

«На это письмо сейчас опять отвечают бывшие немецкие дипломаты, целый ряд политологов, которые не боятся высказывать свое мнение, которые пишут и говорят, что все-таки нужно договариваться с Россией, нужно вспоминать политику (бывшего федерального канцлера Германии) Вилли Брандта», — добавил Рар.

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По его словам, немецкая сторона не должна терять «политику разрядки». И призыв разумной части германских политиков и дипломатов должны отрезвить общественность, дав ей осознать всю серьезность ситуации. Поэтому подобные письма призывы будут публиковаться и в будущем, уверен Рар.

Германии, по его мнению, нужно разумно вести политику и обходить всевозможные искусственно раздуваемые истерики, которые поднимаются в прессе и в Европе двумя странами: Польшей и Великобританией.

«Там просто у многих политиков крыша поехала, они только односторонне аргументируют с пеной у рта. Они любой повод ищут, чтобы наказать и ударить по России», — подчеркнул немецкий эксперт.

И в Германии, по словам Рара, очень многие все это понимают.

Но при этом необходимо помнить, что внутри НАТО Германия всегда будет находится под подозрением американцев, поляков и прибалтов, которые боятся, что Берлин начнет собственную игру с Москвой. Поэтому на немецкое правительство оказывается постоянное давление, чтобы оно изменило свою точку зрения в пользу более жесткого и агрессивного курса по отношению к РФ. Но пока власти ФРГ этому давлению не поддаются, заключил Александр Рар.