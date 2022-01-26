Политолог Скориков назвал главной целью НАТО смену режима в России

Основной целью Североатлантического альянса является смена режима в России. К такому выводу пришел политолог Иван Скориков.

По его словам, блок намерен также добиться реконструкции российской государственности. Скориков подчеркнул, что именно поэтому НАТО пытается выставить Россию империей зла. В первую очередь, как считает политолог, речь идет о деятельности западных стран, направленной против РФ.

«Не нужно нам на эту уловку вестись. Ловко американцы и их союзники изменили тему дискуссии. Россия заявляла, что предметом разговора являются гарантии безопасности. Теперь мы обсуждаем только фактически неминуемую войну на востоке Украины и разоружение, возможное неприсутствие боевых частей США на Украине», — раскрыл Скориков коварные планы НАТО по России.

Политолог напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который заявлял что Москве уже некуда отступать. Он отметил, что игра по окружению Североатлантическим альянсом России не рассчитана на получение немедленного результата.

Ранее сообщалось, что РФ не станет восстанавливать собственную дипломатическую миссию при НАТО.