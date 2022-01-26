Владимир Путин снял и отложил в сторону наручные часы перед совещанием с Кабмином

Президент России Владимир Путин решил провести совещание с Кабмином без наручных часов. Глава государства обычно делает так перед долгими мероприятиями.

Перед началом совещания Путин снял наручные часы. Пользователи Сети предположили, что глава государства решил не следить за временем.

Российский лидер также снимал их на саммите G20, который проходил 31 октября. Тогда встреча была посвящена изменению мирового климата и окружающей среды.

Перед подключением к эфиру президент снял с руки часы и отложил их в сторону. Он делает это, чтобы не отвлекать себя или собеседников.