Бывшего зампреда правительства Пермского края арестовали по делу о мошенничестве

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева арестована по делу о мошенничестве, сообщили в среду в пресс-службе Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца — до 23 марта», — сказали в пресс-службе.

Следствие считает, что с июня 2017 года она находилась на должности заместителя председателя краевого правительства, и в то же время была куратором-исполнителем соглашения региона с фондом. Лопаева и руководитель данного фонда вступили в сговор и приняли решение похитить средства. Сумма ущерба от их действий составила более 50 млн рублей.