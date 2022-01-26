Омикрон-штамм COVID-19 выявлен в 72 субъектах России

Количество российских регионов, где был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», увеличилось.

Медицинские специалисты зарегистрировали новые случаи омикрон-штамма коронавируса в 72 субъектах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее оперативный штаб доложил, что за сутки в стране выявлено 74 692 пациента. Госпитализированы в медицинские учреждения свыше 12 тысяч инфицированных. По словам Голиковой, большая часть случаев заражения приходится на «Омикрон».

Напомним, основным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно, с помощью отечественных препаратов.