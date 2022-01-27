Место под солнцем. Кто станет новым мэром Симферополя

В столице Крыма 11 февраля назовут имя нового мэра. Бывший градоначальник Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку в конце прошлого года. Что же произошло: сами горожане не были довольны своим мэром или в верхах разгорелась нешуточная борьба за «нагретое» солнцем место у моря? На эти и другие вопросы попытался ответить крымский политолог Владимир Джаралла.

«Политике сегодня» стало интересно, почему в южной столице вообще затеяли смену власти? Пусть это и городской уровень, но все-таки шаг серьезный. Джаралла объясняет это повышенным интересом со стороны федерального центра:

«Симферополь, являясь столицей Крыма и самым крупным его городом, играет роль экономического центра полуострова. Здесь наибольшее количество рабочих мест, равно как и потребность в них. Одновременно с этим происходит освоение серьезных средств федеральной целевой программы, а также средств, направляемых на развитие и благоустройство города, прежде всего со стороны Москвы».

В связи с этим внимание к южной столице всегда было особым. С точки зрения распределения крымской власти мэр города, как правило, представляет интересы самого влиятельного игрока в регионе, считает собеседник. Напомним, в Симферополе прямых выборов мэра нет, за его избрание отвечают депутаты горсовета.

crimea.gov.ru / Пресс-служба Горсовета Республики Крым

Такая ситуация в городе сложилась исторически. Схема была принята еще в 2014 году, когда Крымский полуостров (не без помощи жителей) вернулся в состав РФ. Тогда рассматривались различные модели избрания мэра, однако было решено остановиться именно на таком варианте. Сами горожане, к слову, не в восторге от этого решения. «Без меня мне поставили мэра», – иронизируют они.

«Да, подавляющее большинство из тех, кто интересуется выборами, считают, что лучше бы мэра, конечно, выбирать, – отметил умонастроения земляков политолог. – Но это политически активные люди, а их очень немного. Хотя глава Крыма [Сергей Аксенов] тоже признал, что идея здравая, и к 2024 году планируется перейти к прямым выборам мэра Симферополя».

Между тем ныне существующая схема, подчеркнул Владимир Джаралла, в итоге ведет к постоянной смене мэров города. Причиной чаще всего становится недовольство первого лица:

«За последние два года ситуация вообще начинает становиться анекдотичной. Когда руководители города сменяются, иногда имея всего лишь несколько месяцев работы за плечами. Если посмотреть на ситуацию с кадрами в Крыму в целом, то случись она в другом регионе, то стала бы экстремальной или даже катастрофической».

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым /

Число министров республиканского уровня, которые покинули свои посты, исчисляется десятками, отметил собеседник «ПС». А общее количество уволенных чиновников с учетом мэров, руководителей городов и районов уже превышает сотню. Кого-то сажают за взятки, других снимают из-за внутренних разногласий в региональных верхах.

«Именно поэтому у самих жителей Симферополя к происходящему достаточно апатичное отношение. Так как повлиять на это у людей нет никакой возможности, поэтому они просто равнодушно смотрят на ситуацию со стороны», – сказал политолог.

Вопрос с отставкой Демидова Владимир Джаралла объясняет личным вмешательством главы Крыма. К самому Демидову вопросов было немного, ведь он проработал на своей должности всего около года.

Аксенов — человек довольно эмоциональный, поэтому можно предположить, что кто-то из уволенных просто попал под горячую руку. Однако Владимир Джаралла так не считает:

«Нет, эмоционален он в своих проявлениях, в некоторых поступках. Однако когда речь заходит о серьезных шагах, Аксенов весьма рационален. Да, здесь могут быть эмоции в плане оценки человека, вокруг тех или иных событий, но при принятии решений учитывается весь спектр интересов, зачастую незаметных извне».

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым /

Если верить Сергею Валерьевичу, экс-мэр Демидов «признал свои недоработки». К примеру, даже гостям города бросается в глаза центральная площадь Симферополя, реконструкция которой не только вышла за пределы всех сроков, но и оказалась практически бесцельной – спустя столько времени ее нужно начинать заново.

«Справедливости ради, сам Демидов никакого отношения к этой реконструкции не имел, она была запущена еще до него, – признал эксперт. – А для того, чтобы повлиять на ситуацию, его возможности были достаточно ограничены».

Что же касается прогнозов, кто 11 февраля возглавит столицу Крыма, то они, по мнению Джараллы, весьма прозаичны. Новым мэром станет тот, кого выдвинет руководство.

«Сейчас исполняющий обязанности мэра Симферополя, по-моему, Максим Балахонов. Видите, апатия уже настолько велика, что мы даже особо не следим за чередой фамилий. Ну, и раз его сделали и.о., то, скорее всего, он и будет избран городским советом на пост мэра».

Prt Scr youtube.com / Администрация города Симферополя

При этом эксперт признал, что если бы он сам стал мэром Симферополя, то сделать бы смог немногое. Ибо кем бы ни был мэр, прежде всего он должен быть избран всенародно. Только тогда у него появляется, во-первых, ответственность перед избирателями, во-вторых, более уверенные позиции для беседы с властью.

Еще один любопытный аспект заключается в том, что город является экономическим драйвером полуострова, но сам живет в условиях абсолютного бюджетного дефицита. Расходы Симферополя намного превышают доходы, а большую часть бюджета составляют дотации центра.

Поэтому в данном случае, считает Джаралла, мэр во многом является «диспетчером» по распределению этих средств и несет ответственность за последствия. А особой свободы действий в его руках немного.

«Да, многое зависит и от личности, но у нас действует негативный отбор, характерный для крымской власти. Здесь должен быть послушный, а не инициативный. Как лучше, не надо – делай, как сказано», — заключил политолог.

Об отставке Валентина Демидова глава Крыма сообщил за сутки до Нового года. В сентябре 2021 года он получил выговор в связи со срывом сроков ремонта площади Ленина, которая является главной в городе. Аксенов также неоднократно критиковал местное руководство за неудовлетворительную работу общественного транспорта.