Собчак пристыдила Богомолова за граффити против НАТО в Аргентине

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором театральный режиссер Константин Богомолов рисует граффити с политическим подтекстом на стене в Аргентине.

Богомолов окрашивал ругательную надпись о НАТО на английском языке в цвета российского флага на большой кирпичной стене рядом с другими граффити. Собчак указала мужу, что теперь это могут увидеть русские туристы, которые посетят Аргентину.

«Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: "Это — Константин Богомолов". Вам не стыдно?» — посмеялась Собчак в видео, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Режиссер оставил свою подпись под фразой «Долой американскую военщину». Фолловеры не поддержали такой поступок знаменитой пары.

«В Аргентине, кстати, много граффити про "ненавистный американский капитализм" и "дядюшку Сэма". Вписались в ландшафт», — заключила Собчак.

О таком неожиданном жесте высказалась даже президент Федерации фитнес‑аэробики России Ольга Слуцкер. Предпринимательница предположила, что после этого у Собчак и Богомолова отберут американскую визу.