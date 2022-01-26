Путин почтит память погибших освободителей Ленинграда на Пискаревском кладбище 27 января

Президент России Владимир Путин почтит память погибших воинов-освободителей блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

На 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в четверг, 27 января, глава государства посетит Пискаревское мемориальное кладбище Северной столицы. В рамках визита он почтит память погибших освободителей Ленинграда.

«27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим местом захоронения погибших во Второй мировой войне. Массовые захоронения на этом месте проводились зимой 1941-1942 годов.