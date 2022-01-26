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Путин почтит память погибших освободителей Ленинграда на Пискаревском кладбище 27 января

Общество
Путин почтит память погибших освободителей Ленинграда на Пискаревском кладбище 27 января

Президент России Владимир Путин почтит память погибших воинов-освободителей блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

На 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в четверг, 27 января, глава государства посетит Пискаревское мемориальное кладбище Северной столицы. В рамках визита он почтит память погибших освободителей Ленинграда.

«27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим местом захоронения погибших во Второй мировой войне. Массовые захоронения на этом месте проводились зимой 1941-1942 годов.

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