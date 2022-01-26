CNN: США могут дать письменный ответ по инициативам России в сфере безопасности 26 января

Соединенные Штаты могут предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января. Об этом рассказали американские журналисты.

Москва опубликовала проекты соглашений в сфере безопасности еще в декабре. Они предполагают, в том числе отказ НАТО от расширения на восток.

Белый дом может дать письменный ответ на предложения России уже 26 января. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс указывал, что прогресс в сфере безопасности возможен только при обоюдных действиях Вашингтона и Москвы. Он также отмечал, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки.