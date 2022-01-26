Российский Минздрав одобрил британско-шведскую вакцину от COVID-19 AstraZeneca Evusheld

Минздрав России одобрил британско-шведский препарат от коронавируса AstraZeneca Evusheld для профилактики заболевания.

Отмечается, что раствор для инъекций вводится двумя дозами. В состав вакцины входят два моноклональных антитела тиксагевимаб, а также цилгавимаб. В Россию препарат ввезут в объеме 3500 упаковок в дозировке 150 мг + 150 мг.

Централизованная закупка лекарственных средств поручена Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава, пишет «Интерфакс».

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 350 миллионов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Победить пандемию поможет вакцинация. В России сделать прививку можно бесплатно в медучреждениях и мобильных пунктах страны.