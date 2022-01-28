The American Conservative: слова Путина о деградации Запада оказались истинной

Правительство Соединенных Штатов пытается предупредить американцев о «российской пропаганде», разоблачая деструктивные мифы о «гибели западной цивилизации». Однако, как не грустно признавать, большинство этих мифов абсолютная правда, рассуждает автор издания The American Conservative Сохраб Ахмари в своей статье.

Недавно Госдеп выпустил брошюру «Пять самых устойчивых дезинформационных идей России», где наглядно иллюстрируется то, как западный истеблишмент абсолютно отрицает собственные проблемы, чтобы отвлечь население от происходящего безумия. Якобы никакого упадка нет, но есть страшный заговор, организованный «зловещими русскими».

«Гибель западной цивилизации — один из старейших российских дезинформационных сюжетов: утверждения о "загнивающем Западе" документируются с XIX века. Этот дезинформационная идея, основанная на неких "ценностях", где используются весьма расплывчатые понятия: "традиции", "семейные ценности" и "духовность". Россия считает, что она является единственным оплотом так называемых "традиционных ценностей" и гендерных ролей, служа противовесом "декадентству" США. Например, президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия "мать" и "отец", заменив их на "родитель №1 и №2", а министр иностранных дел Лавров считает, что западных детей учат в школе, что Иисус Христос был бисексуалом», — указанно в брошюре.

Корреспондент пишет, что подобные психологические манипуляции в материалах Госдепа просто вызывают состояние шока, предлагая разобрать главные ошибки авторов сомнительной агитки.

wikipedia.org / Василий Григорьевич Перов / Общественное достояние

Русские не одни

Автор считает, что россияне совсем не одиноки в мысли о «загнивающем Западе», приводя в пример целую плеяду западных философов и писателей, которые думали также. Он считает, что в этом виноваты прежде всего «революционные потрясения XVIII и XIX веков», которые породили целый пласт мыслителей, таких как Карл Маркс, Федор Достоевский и Франсуа Рене де Шатобриан, озабоченных чувством европейского цивилизационного кризиса.

«Русские мыслители предсказали закат Запада еще в XIX веке? Да, это так. Также, как и множество различных западных философов, которые предсказали его даже раньше», — пишет журналист.

Гендерные войны

Также обозреватель отметил, что Госдепартамент США и сам делает все, чтобы выставить себя на посмешище — отрицает изменение гендерных обозначений, однако отказался от слов «мать» и «отец» в заявках на получение паспорта еще десять лет назад.

«Разве не в прошлом году демократы Конгресса убрали "гендерные" обозначения вроде "отца, мать, сына, дочь, брата" в своих законах? Получается, Путин говорит правду», — отметил Ахмари.

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Что касается заявления Лаврова о том, что западные педагоги все чаще изображают Иисуса Христа бисексуалом в угоду ЛГБТ, то это тоже правда, считает Ахмари, приводя в пример богослова Татсионга Бенни Лью, который в своей «научной» работе для студентов указал, что «в некоторых частях Нового Завета Иисус может рассматриваться как женский персонаж, а в некоторых — даже как трансвестит со странными желаниями».

«Не вините финансовое неравенство, инфляцию, беспорядки, борьбу с традиционными ценностями, критическую расовую теорию, гендерное безумие, постоянный COVID-режим. Вините во всем фабрику троллей из Санкт-Петербурга», — иронично подытоживает автор.

Ранее журналисты авторитетного американского издания National Interest написали в своей статье, что прозвучавшее во время Мюнхенской речи предсказание Путина о будущем США начало сбываться.