«Три голодные змеи». Какое страшное предсказание западным странам сделал Распутин

В 1912 году в свет вышла книга сибирского ясновидца Григория Распутина, который прославился благодаря дружбе с семьей императора Николая II. В своих «Благочестивых размышлениях» провидец сделал несколько предсказаний. Часть из них уже сбылась, но некоторые еще ждут своего часа.

Так, еще при жизни Распутин сумел предвидеть не только собственную смерть, но и расстрел последнего члена династии Романовых, а также его близких. Более того, он с удивительной точностью описал появление атомных электростанций и печальных последствий такого открытия.

«По всему миру будут построены башни, они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо», — значится на страницах книги.

Но и ближайшее будущее мира в «Благочестивых размышлениях» представляется не менее драматично. Еще в начале XX века сибиряк предрек нынешним поколениям утрату моральных ценностей, клонирование людей и даже новую войну.

Ясновидящий писал о глобальном потеплении и частых потопах, которые будут постепенно уничтожать Землю. Впрочем, это предсказание, если вспомнить стихийные бедствия последних лет, уже сбывается.

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«Моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными. Соленые земли не принесут более плодов, а если и принесут, это будут горькие плоды. А иные земли будут высушены растущим жаром», — писал ясновидец.

Отдельное внимание Распутин уделил странам нынешнего Евросоюза. Правда, пока что связанное с ними пророчество выглядит не менее туманно, чем слова об АЭС в далеком 1912 году. И хоть трактовать написанное провидцем еще довольно сложно, общий посыл не оставляет сомнений — если третья мировая и случится, то на территории Европы.

«По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом - и это меч, и у них один закон - насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел», — изрек ясновидящий.

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