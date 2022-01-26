Французские полицейские весной 2020 года в Безье провели жестокое задержание 33-летнего Мохамед Габси, после чего он скончался. Детали происшествия узнал Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным.

По версии полицейских, Габси был агрессивным, поэтому им пришлось надеть наручники, а по дороге в участок он якобы уснул. Правоохранители заявили, что заметили мужчину без сознания только после прибытия в отделение полиции, информирует Федеральное агентство новостей.

Следствие выявило, что причиной смерти мужчины стала асфиксия. Один из полицейских также сознался, что подозреваемого положили в машине лицом вниз и он сидел на его спине пока его везли в участок.

«В апреле 2021 года семья Габси провела митинг с целью привлечь внимание общественности к делу о его смерти. Семья молодого человека отмечает, что у него никогда не было проблем с законом и что у него остались трое детей. Родственники Габси также сообщили, что он страдал от шизофрении», — сообщается на сайте ФБР.

Правозащитники российского ФБР требуют провести более тщательное расследование обстоятельств смерти мужчины. Отмечается, что важно принять меры, которые не допустят повторения подобной ситуации в будущем.