Американский комик Кольбер спародировал Зеленского и пошутил о побеге лидера из страны

Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире канала CBS спародировал своего экс-коллегу Владимира Зеленского и пошутил о побеге президента Украины. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте его шоу.

Уточняется, что ведущий изобразил украинского лидера, убегающего от камеры. Таким образом американский комик жестко высмеял Зеленского неожиданным заявлением о его побеге.

«Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? "Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет" <...> Упс, я обязательно скоро вернусь», — подчеркнул Кольбер.

Глава государства призвал сограждан не паниковать на фоне сообщений о так называемой «российской угрозе». Однако заявления о «планах» РФ напасть на Украину, а также о «сосредоточении войск на границе» все чаще звучат из уст западных политиков.

Ранее политолог Франц Клинцевич высказался о будущем Зеленского. Эксперт отметил, что у лидера Украины все будет в порядке в финансовом плане, так как «этот тренд уже давно задан американцами», сообщал телеканал «360».