Лавров: Россия добивается от Японии перезахоронения разведчика Зорге

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия ведет переговоры с Японией о перезахоронении останков разведчика Рихарда Зорге, работавшего во время Второй мировой войны в Стране восходящего солнца. Об этом дипломат сообщил, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

«Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой, необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — заявил Лавров.

Рихард Зорге был одним из самых талантливых и скрытных военных агентов СССР. Его повесили в 1944 году в японской тюрьме «Сугамо» за шпионскую деятельность в пользу Москвы. Он успел поработать в Китае с подачи коминтерна, затем ненадолго вернулся в СССР, откуда его направили на его последнее задание — в Страну восходящего солнца.