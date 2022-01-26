Канцлер ФРГ Шольц: Берлин ждет от России «однозначных шагов» по ситуации вокруг Украины

Германия призывает Россию стабилизировать ситуацию вокруг Украины при помощи всех форматов дипломатии, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Германия и Франция обсудили ситуацию вокруг Украины на совместной пресс-конференции в Берлине, на которой немецкий канцлер призвал Россию к урегулированию напряженности в регионе.

«Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию. Наша задача - все эти возможности использовать, чтобы серьезно говорить и спорить о наших отношениях ради достижения возможного прогресса», – заявил Шольц.

Глава правительства Германии сообщил, что военная агрессия против Украины «будет иметь высокую цену». Канцлер ФРГ отметил серьезность нынешней ситуации на российско-украинской границе и подчеркнул «новую актуальность нормандского формата».

В последние месяцы западные страны заявляют о возможном нападении России на Украину, которое якобы готовит российская сторона. Ситуацию ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал данные сообщения безосновательным нагнетанием обстановки. Представитель главы государства также отметил возможность провокаций со стороны Запада для подтверждения данных заявлений.