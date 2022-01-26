Анфиса Резцова заявила, что Бабиков должен поехать на ОИ в основном составе

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова после выступления Антона Бабикова в индивидуальной гонке на первенстве Европы в Арбере выразила уверенность в том, что спортсмен должен поехать на пекинские Игры-2022.

Титулованная биатлонистка отметила, что серебро не самый выдающийся результат, но обратила внимание на упорство Бабикова и его желание побеждать.

«Я хочу, чтобы Бабиков поехал на Олимпиаду в основном составе сборной. Своими результатами Антон доказывает, что заслужил это право. Все сомневаются, а я уверена — должен быть в основе. Лично я уверена в нем», — передает «Чемпионат» слова Резцовой.

Напомним, Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в немецком Арбере. Первым финишировал норвежец Сверре Дален Аспенс, бронзовая награда досталась немцу Маттиасу Дорферу.