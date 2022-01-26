Три человека получили травмы при взрыве бытового газа в Афинах

Медики госпитализировали трех пострадавших от мощного взрыва в жилом доме в центре Афин.

Инцидент произошел 26 января рано утром. В результате произошедшего 78-летний мужчина, проживающий на первом этаже здания, был госпитализирован с тяжелыми ожогами ног и рук. Информации о состоянии остальных пострадавших пока не поступало.

Из-за инцидента жители соседних домов эвакуированы. Движение по центральному проспекту Сингру на данном участке приостановлено. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент уточняются.