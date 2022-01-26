Ловчев рассказал, как Карпин и Дзюба чуть не подрались в ОАЭ

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что на сборах «Зенита» между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой произошла потасовка.

Как отметил Ловчев, специалиста и игрока чуть не пришлось разнимать. По словам Ловчева, конфликт произошел во время одного из тренировочных сборов «Зенита» в ОАЭ. Карпину не нравилось, что Дзюба всем рассказывал о плохих отношениях с новым наставником национальной команды.

«У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», — передает слова экс-игрока «Матч ТВ».

После провального для россиян Евро-2020 Дзюба ни разу не оказался в окончательной заявке сборной России на матчи квалификационного турнира ЧМ-2022 в Катаре. При этом Карпин включал форварда в расширенный список и лично общался с ним по поводу выступлений за команду, но Дзюба отказался принимать участие в матчах отбора из-за «плохой формы».