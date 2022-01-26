В Воронеже задержали пьяного американца, избившего сотрудника полиции

Правоохранители Воронежа задержали 27-летнего гражданина США, который устроил дебош в вагоне пассажирского поезда, напал на полицейского при задержании и нанес ему несколько ударов ногой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

«17 января 2022 года в вечернее время в дежурную часть юго-восточного ЛУ МВД России на транспорте доставлен 27-летний иностранный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда и нарушавший общественный порядок», — сообщают следователи.

На данный момент нарушитель находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».