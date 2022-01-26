Более 300 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ в Петербурге

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 опубликовал статистику по числу жителей Петербурга, проходящих лечение. Согласно статистике, около 600 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации.

Амбулаторное лечение проходят 62 434 жителя Санкт-Петербурга, сообщили представители оперативного штаба. В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 310 человек, в реанимационных отделениях петербургских больниц находятся 598 пациентов. Свободный коечный фонд составляет 42,5%. Отмечается, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Северной столице составляет 1,63 при нормативе не более единицы.

Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается напряженной. Согласно статистическим данным, с момента начала пандемии COVID-19 заболели 950 475 человек из них 10 581 случай зафиксирован за последние сутки. Госпитализация понадобилась 786 петербуржцам. Северная столица занимает второе место по показателям суточной заболеваемости COVID-19, уступая Москве. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что город достигнет коллективного иммунитета к середине января, однако добиться этого так и не удалось.