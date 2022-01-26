Политолог Журавлев счел неслучайной оговорку СNN о «российском» Харькове

Телеканал СNN не просто так совершил ошибку и назвал Харьков «российским» городом, уверен научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Недавно американский медиаресурс выпустил сюжет, где отнес украинский Харьков к России. После видеоматериала последовало интервью с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Журавлев уверен, что оговорка СNN связана с уверенностью США: СССР все еще существует, а Украина является частью РФ.

«Понимаете, в душе они все живут в Советском Союзе, в том мире, в котором есть Советский Союз и его границы. И тут они не скоро изменятся. А может, и хорошо. Может, к тому времени что-то изменится в жизни, и меняться им не придется», — пояснил аналитик в беседе с телеканалом «360».

Ранее в Харькове разгорелся скандал на почве принадлежности города. Местный таксист назвал его «исконно русским» и подчеркнул, что использование украинского языка там пытаются навязать.