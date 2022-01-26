Политолог Рар объяснил стремление Германии примирить европейские страны с Россией

Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем стремится наладить отношения с Россией, заявил «Политике Сегодня» директор центра имени Бертольда Бейца при Совете по внешней политике ФРГ, немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, это объясняет нежелание немецкого кабмина поддерживать американские санкции в энергетической сфере.

Ранее США представили европейским партнерам очередной беспрецедентный пакет санкций, который угрожают ввести в случае российского вторжения на Украину. В частности, за океаном предложили запретить российским банкам осуществлять расчеты по операциям в долларах США. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Берлин потребовал освободить от финансовых ограничений энергетический сектор. Позицию Германии поддержали и другие крупные западноевропейские страны. Какие — не уточняется.

Это, к слову, уже не первый случай, когда немецкие власти избегают давления на Россию. Ранее канцлер Шольц отказал Украине в поставках военной техники, сославшись на некую государственную стратегию, которая исключает экспорт летального оружия. Более того, Великобританию во время переброса противотанковых систем в Киев заставили облетать воздушное пространство ФРГ.

Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

А на днях глава правительства Германии отказал президенту США Джозефу Байдену во встрече, которую тот инициировал ради обсуждения ситуации на Украине.

По словам Рара, немецкий истеблишмент еще со времен Второй Мировой войны усвоил важную истину (о которой часто забывают те же британцы): россияне и европейцы живут на одном континенте. А значит, система безопасности у них тоже должна быть «общей и справедливой». Даже если сейчас это кажется нереалистичным сценарием, подчеркнул политолог.

«Любое немецкое правительство, придя к власти, пытается вести диалог с РФ, понимая, что конфликтовать после ужасов Второй Мировой войны невозможно. Германия всегда в послевоенной традиции стояла за то, чтобы найти общий язык с Россией. Одни правительства, может, более критично относились, другие, наоборот, дружелюбно, как при [Герхарде] Шредере [канцлер ФРГ с 1998 по 2005 гг.]. Я думаю, что Москва тоже ориентирована на ФРГ, как на ту страну, которая больше всех понимает Россию в Европе», — заявил собеседник «ПС».

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин раскрыл предпочтительный для США и Великобритании сценарий развития конфликта на Украине.