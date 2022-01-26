Уровень безработицы в России достиг минимального показателя

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил минимальный уровень безработицы на рынке труда.

Глава государства в ходе беседы с представителями бизнеса Италии озвучил свой комментарий по поводу ситуации на отечественной трудовой бирже. Российский лидер подчеркнул, что безработица в РФ достигла минимума.

По его словам, сейчас ее уровень равняется 4,3%. Ранее Владимир Путин отмечал, что до пандемии COVID-19 безработица достигала 4,5-4,5%, но впоследствии планка снижалась до коридора от 4,3% до 4,4%.

«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%», — сказал российский лидер по видеосвязи, разговаривая с руководителями ведущих итальянских компаний.

Президент также до этого утверждал, что такая статистика свидетельствует об устойчивости в макроэкономической обстановке национальной экономики. Кроме того, подмечал Путин, российская экономика показала большую мобилизованность на фоне распространения коронавируса, нежели чем многие другие государства.