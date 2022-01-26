«Новые люди» Екатеринбурга пополнят свои ряды через Instagram

Праймериз партии «Новые люди» по довыборам в городскую думу Екатеринбурга пройдут в Instagram. Об этом сообщил депутат Заксобрания Свердловской области Иван Зайченко, который готов запустить предварительное голосование на своей странице в соцсети.

Старт довыборов – 28 января, продлятся они ровно сутки. К такому решению соратники предпринимателя Алексея Нечаева пришли, опираясь на внушительную Instagram-аудиторию (9 тысяч подписчиков). Каждый пользователь сможет проголосовать за понравившегося кандидата в сториз господина Зайченко.

«Перед голосованием мы проведем жеребьевку, определим очередность публикации кандидатов в сториз. У каждого кандидата будет две сториз. Первая — агитационная, он готовит ее сам, вторая — с формой опроса да/нет. Если мы увидим накрутки, снимем кандидата. Два человека, которые набрали больше всего голосов "за" в опросе, станут избираться в городскую думу от "Новых людей"», — объяснил Зайченко.

Народный избранник не уточнил, будут ли засчитываться голоса подписчиков из других регионов России.