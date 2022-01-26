Дом бывшего чиновника Сагова в Ингушетии обстреляли ночью

Злоумышленники атаковали дом бывшего главы управления по делам религий Ингушетии Ахмеда Сагова, сообщили в правоохранительных органах.

«В ночь на среду неизвестные в Назрани обстреляли частное домовладение бывшего руководителя управления по делам религий при администрации главы Ингушетии Ахмеда Сагова. В результате обстрела никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду. Злоумышленники совершили обстрел дома Сагова. О пострадавших в ходе происшествия не сообщается. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.