Военные лидеры в Буркина-Фасо предлагали экс-президенту сотрудничество с Россией

Портал The Daily Beast сообщил о том, что возглавивший переворот подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба дважды предлагал прежним властям привлечь в страну российских специалистов из «ЧВК Вагнера».

Об этом агентство рассказало со ссылкой на источники, близкие к свергнутому главе государства Року Марку Кристиану Каборе. Последний, однако, каждый раз отвергал данную идею, мотивируя свой отказ тем, что это может навредить отношениям Буркина-Фасо со странами Запада. В качестве примера экс-президент приводил события в соседнем Мали.

Последний раз военные выступили с предложением сотрудничества с российской компанией в текущем месяце незадолго до переворота. По мнению подполковника, привлечение профессиональных инструкторов поможет стране побороть террористов, от рук которых погибло не менее 1,5 тыс. человек.