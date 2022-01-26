Песков: переговоры Путина и Макрона по телефону состоятся 28 января

Переговоры российского президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона по телефону состоятся в конце января. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, беседа глав государств состоится 28 числа.

«Телефонный разговор Путина и Макрона запланирован на пятницу», — рассказал представитель Кремля.

Известно, что главы российского и французского государств хотят обсудить украинский кризис. О желании поговорить с Путиным Макрон заявлял еще в начале января на пресс-конференции в Париже.

Ранее Песков сообщал, что Путин и Макрон проведут телефонные переговоры до конца этой недели.