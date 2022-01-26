Песков назвал политически деструктивными призывы США к санкциям против Путина

Призывы Соединенных Штатов к введению ограничительных мер в отношении руководства РФ, в том числе российского президента Владимира Путина, являются политически деструктивными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов. Помимо этого, он добавил, что в Москве не боятся санкций, которые американцы грозятся ввести в отношении государства и Путина.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что в Кремле с обеспокоенностью наблюдают за нагнетанием напряженности вокруг Российской Федерации со стороны США. Он уточнил, что ясность на тему дальнейших переговоров Москвы и Вашингтона появится после получения ответа американской стороны на предложения РФ по гарантиям безопасности.