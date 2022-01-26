Мурашко заявил, что в России выявлен рекордно низкий показатель младенческой смертности

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг рекордно низких значений.

Согласно данным главы ведомства, показатель младенческой смертности в июне прошлого года составлял 4,5 промилле. Однако медикам удалось улучшить этот результат.

«За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности — 4,4 промилле», — сообщил Мурашко в рамках XVIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах России.

Кроме того, для лечения бессимптомного и легкого коронавируса Минздрав России подготовил специальную памятку. В частности, там сообщается, что переболевшим коронавирусом или привитым, при бессимптомном течении болезни не требуется лечение.