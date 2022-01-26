La Repubblica сообщила о требовании Правительства Италии отменить встречу Путина с бизнесом

Итальянское правительство предложило Итало-российской торговой палате отказаться от проведения встречи президента РФ Владимира Путина с главами ведущих компаний из европейского государства. Об этом рассказали журналисты итальянской газеты.

Недавно в Кремле подчеркивали, что мероприятие предполагает обсуждение экономического и инвестиционного сотрудничества России с Италией. Также будут рассматриваться возможности для расширения совместной работы предпринимателей из двух стран.

La Repubblica со ссылкой на итальянский МИД подчеркнула, что местное правительство потребовало от Итало-российской торговой палаты отменить встречу. Подчеркивается, что в беседе не будут принимать участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой Eni, а также Марко Альвера из Snam, предприятие занимается работой в области инфраструктуры добычи и транспортировки голубого топлива.

Ранее агентство «Прайм» подчеркивало, но на встрече Путина с итальянским бизнесом может обсуждаться декарбонизация и водородный сектор. Кроме того, стороны возможно затронут вопрос сотрудничества по академической линии.