Представитель России в ЕСПЧ Виноградов отметил отказ суда использовать материалы Москвы по MH17

Нидерландский суд не стал принимать во внимание предоставленные Россией материалы по делу о крушении рейса MH17. С таким заявлением выступил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов.

ЕСПЧ 26 января рассматривает жалобы Амстердама и Киева на Россию по катастрофе с Boeing-777, случившейся в 2014 году. На Западе принято возлагать ответственность за произошедшее на Москву. Но МИД РФ неоднократно указывал на голословность выпадов, а также предвзятость и однобокость расследования. Виноградов обратил внимание на отказ суда принимать во внимание российские документы по делу.

«Вероятно, эти доказательства не вписывались в версию следствия, которое заранее определило Российскую Федерацию виновной в сбитии рейса MH17. Но это уже вопросы к самим компетентным органам Нидерландов», — подчеркнул уполномоченный РФ при ЕСПЧ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал об исчезновении диспетчера, который вел рейс MH17. Отмечалось, что к пропаже мог быть причастен на тот момент губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.