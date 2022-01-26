«Охладить пыл» по-русски. Британцы ужаснулись арсеналом РФ для «атаки» на Украину

Президент Владимир Путин намеревается не просто «вторгнуться» на территорию Украины, а нанести «сокрушительный удар с помощью самого дьявольского арсенала, придуманного российскими инженерами». Столь тревожным прогнозом поделились с читателями британцы из The Sun, которые взялись перечислить вооружение, якобы подготовленное специально для атаки на вотчину президента Владимира Зеленского.

Если Москва и Киев действительно развяжут войну, она станет первым вооруженным конфликтом в истории, когда бои будут вестись преимущественно в воздухе силами БПЛА. Главным козырем России на земле, по мнению журналистов из Великобритании, станут «автономные роботы-танки».

Речь идет о беспилотном комплексе «Уран-9», который уже прошел «боевое крещение» в Сирии. Военнослужащие могут управлять боевой машиной дистанционно, при этом некоторые задачи будет брать на себя искусственный интеллект.

«[Министр обороны Сергей] Шойгу описывал устрашающие машины — беспилотные мини-танки, оснащенные датчиками, ракетами, крупнокалиберным пулеметом и огнеметом – это настоящее московское "оружие завтрашнего дня". И оно может идеально подойти для атак на украинские окопы, протянувшиеся на 400 километров вдоль Донбасса», — пишет таблоид.

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До Соединенного Королевства уже дошли слухи о «Терминаторе-2» — боевой машине поддержки танков, которая вскоре поступит на вооружение армии РФ. Эксперты The Sun убеждены, что БМПТ-72 способен пережить ядерный удар и может сбивать даже самолеты.

Куда более фантастично выглядят теории о «невидимом супертанке» Т-14, который более известен под позывным «Армата». Обнаружить его даже с помощью новейших средств разведки действительно практически невозможно. Если верить авторам британского издания, танк «способен уничтожать врагов без контроля со стороны человека».

Одним из самых опасных «врагов» украинской армии может стать беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Ланцет». На Западе его уже прозвали «летающим калашниковым» (разработкой занимались специалисты ГК «Калашников»), который летает в два раза быстрее пресловутых турецких «байрактаров» (Bayraktar TB2). Последние не так давно поступили на вооружение ВСУ с подачи Анкары.

«Россия может охладить пыл тех, кто хочет с ней сражаться – эта штука ["Ланцет"] буквально минирует небо», — рассказал The Sun источник в российском военпроме.

zala-aero.com / ZALA AERO GROUP Беспилотные системы

Россия также может задействовать армейских собак или «собак-десантников». Хвостатые военнослужащие, одетые в солнцезащитные очки и бронежилет, сбрасываются на поле боя с вертолетов Ми-8.

«Хорошо обученные животные готовы присоединиться к боевым заданиям через несколько секунд после того, как их лапы коснутся земли, — отмечают журналисты. — Они могли бы быть использованы на Украине для обеспечения безопасности войск и проведения боевых спасательных операций».

Финальным аккордом могла бы стать сверхлегкая противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД», которую можно десантировать на поле боя на парашютах, однако специалисты The Sun в заключение статьи рассказали о «революционном автомате Калашникова нового поколения». Он «имеет собственный мозг, способен сам находить врагов и уничтожать их».

Автомат не только помогает солдату целится, но и «заменяет потребность физически воздействовать на оружие, нажимать на спусковой крючок».

Также в статье перечислены преимущества последних моделей истребителей Су-57 и беспилотных бомбардировщиков С-70 «Охотник».