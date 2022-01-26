Иммунолог Крючков заявил, что пик заражений COVID-19 в России придется на март

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией может наступить через две-три недели, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, сейчас в России наблюдается пятая волна коронавируса. Она может достичь своего пика через несколько недель.

«Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то 2,5-3 недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз», — сообщил медик в беседе с URA.RU.

Однако Крючков предположил, что пятая волна может плавно перейти в шестую. Это связано с тем, что снижение заболеваемости будет проходить медленными темпами.

Кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов считает, что «Омикрон» постепенно приобретает форму ОРВИ. Из-за этого во многих странах начали снимать ограничения, которые связаны с COVID-19.