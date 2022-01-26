Петербургские медики зафиксировали 55 новых случаев смерти от COVID-19

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о 55 смертях пациентов с COVID-19 за минувшие сутки в Санкт-Петербурге.

Согласно данным медиков, за последние 24 часа в Северной столице выявлено 10 581 случай заражения коронавирусом. Кроме того, в медицинские учреждения было госпитализировано 786 человек.

В течение прошедших суток в городе скончались 55 пациентов с COVID-19. Всего, по состоянию на 26 января, в Петербурге от опасной болезни умерли 29 592 пациента.

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге по-прежнему остается тяжелой. Однако еще осенью 2021 года губернатор Александр Беглов утверждал, что ситуация находится под контролем, а коллективного иммунитета удастся достичь к середине января 2022 года.