Вирусолог Чепурнов призвал уделить внимание разработке лекарств в период пандемии COVID-19

Разработка новых терапевтических средств имеет важное значение в период распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Специалист утверждает, что в будущем будут появляться новые штаммы коронавируса, которые будет необходимо лечить с помощью терапевтических препаратов. Он отметил, что в настоящее время исследователи изучают пользу экстрактов различных растений для борьбы с COVID-19.

«Мы направили две статьи о том, как различные растительные экстракты, например, полыни, володушки, молочая, чаги, влияют на уровень обсемененности, то есть, количество микроорганизмов», — рассказал он в беседе с информационным агентством URA.Ru.

В свою очередь молекулярный биолог Максим Скулачев объяснил, что разработка противовирусных препаратов представляет собой тяжелый и дорогостоящий процесс. В настоящее время такие средства разрабатывают крупные иностранные компании, такие как Pfizer и Merck.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов профилактики заражения коронавирусом. Как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «Омикрон», передает телеканал «360».